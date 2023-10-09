花蓮縣文化局去年秋季在光復鄉的大農大富平地森林園區舉辦「2022PANGCAH生活節」，以獨特的地方族群文化、環境永續及生物多樣性為核心精神，榮獲美國繆思設計大獎白金獎項。（花蓮縣文化局提供／羅亦晽花蓮傳真）

美國繆思設計大獎結果日前出爐，花蓮縣文化局去年秋季在光復鄉的大農大富平地森林園區舉辦的「2022PANGCAH生活節」，以獨特的地方族群文化、環境永續及生物多樣性為核心精神，從全球108國、超過7萬件作品中脫穎而出，榮獲最高榮譽的白金獎項，讓花蓮的多元族群與文化，投放到世界舞台。

花蓮縣文化局自2020年起，結合光復鄉太巴塱部落及地方神話，以生物多樣性永續發展為前提，舉辦PANGCAH生活節，透過跨界整合的藝術活動及當代藝術方式，貫穿阿美族人的工藝、飲食、音樂、建築、信仰、規範等生活日常，體現原住民族古老智慧的多元想像，提供地方風土文化轉譯再應用的新方法，廣獲好評，成地方每年的固定盛事。

文化局說，大農大富平地森林園區日據時代稱為「yamoto」，但在更早之前，卻是太巴塱部落的傳統領域。園區過去因生長許多 kowa' （通心草），生活於此的太巴塱族人將其稱為「karowa' 」，且因地勢較高，日本人來到此地鑿井前，沒有長期穩定的水源，加上石頭較多無耕作，但其腹地廣大的特性，讓該處生態資源豐富，進而成族人們的重要狩獵、採集場。

文化局表示，每一屆PANGCAH生活節的發生，都是為傳遞一件屬地性的訊息，皆邀集跨領域的音樂與藝術工作者，透過各自專業取材，帶給參與者截然不同的宇宙觀與驚喜，已成花蓮每年秋季眾所矚目的盛典，不僅是年輕創作者重要的作品發表舞台，同時也開啟中央、地方及民間的對話交流與合作。

文化局長吳勁毅認為，PANGCAH生活節能得到美國繆思設計白金獎的殊榮，不僅是認可其具體成果，也是將原住民族文化、音樂與藝術進行當代揉合，放大原民生活多元面向的魅力，引領民眾實際觸碰到花蓮的多元觀點。