缺工就只剩開放移工一途？為滿足產業對低薪人力的需求，蔡政府近年頻頻開放移工引進項目，從農業移工、外展製造業、公共工程移工門檻下修、營造業自僱移工、看護工擴大免評等等，近日再傳出要開放旅宿業移工，勞團認為，政府如果只想滿足貪婪的旅宿業就直接明講，開放移工勢必衝擊國人就業機會，低薪問題勢必更難解。

「開放旅宿業移工無異飲鴆止渴」，全國產業總工會秘書長戴國榮說，目前旅宿業頻頻喊出缺工，但薪資卻不見提升，只要用移工滿足需求，開放移工後勢必會衝擊中高齡就業、進而排擠年輕人工作機會，且移工進來後勢必打亂薪資行情、讓服務業更低薪，未來恐怕沒有國人願意從事旅宿業，缺工問題恐日易嚴重，只能再開放更多移工，更憂心會有破窗效應，讓更多的移工湧入服務業。

戴國榮建議，政府應促使旅宿業提高薪資，透過自動化、職務再設計等提高勞工效率，才能解決低薪及缺工問題。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯則說，開放旅宿業移工為荒謬的政策，現行旅宿業媒合率不高就是不願意付出合理薪資、沒有人想去旅宿業工作，開放旅宿業移工將成為破口，讓更多廉價移工進入服務業。

孫友聯認為，我國現行仍要解決低勞參率、低薪問題，而政府放任廠商貪婪地使用廉價的移工勞動力，將使低薪狀況更加惡化，「行政院有想要解決低薪問題嗎？」他說，移工政策就是讓勞動力市場創造壅擠的假象，除了影響工作機會外，也讓勞工的議價能力下降。

孫友聯說，如果開放服務業移工成真，將致力推動平等法案，讓本勞及外勞享有同等的薪資水準。