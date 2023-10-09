Vex Signature是備受矚目的全球最大機器人競賽，聚焦於激發青少年對科學(Science)、技術(Technology)、工程(Engineering)和數學的熱情，以及培養他們領導能力和團隊協作能力。參與年齡跨國中及高中，參賽學生需針對每個賽季所推出的主題，建構一部屬於自己的機器人，並在賽事中與其他參賽隊伍進行合作與競賽。台灣學生參與Vex Signature機器人賽事將有機會與來自美國、加拿大、大陸、日本等國家的優秀選手競逐榮譽。這不僅能夠提高他們的國際競爭力，還有助於拓展他們的人際網絡，結識志同道合的朋友，共同探索機器人技術的前沿。

慧榮總經理苟嘉章表示，深感台灣科技人才需要企業的投資培養，我們希望透過這次贊助，可以鼓勵台灣年輕學子們參與這樣的活動，能啟發他們的創新能力，並在過程中拓寬他們的國際視野，為未來的職業生涯打下堅實的基礎。

本屆亞洲賽事主辦學校為位於新竹的亞太美國學校Pacific American School，活動比賽日期為2023年12月15日至12月17日。本次活動不僅慧榮科技參與贊助外，同時也有許多企業共襄盛舉，如台積電(2330)、聯發科(2454)、威剛(3260)、倚天(2432)、天虹(6937)等科技大廠及國家太空中心參與。