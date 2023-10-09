日本伊豆群島鳥島近海今天清晨發生地震，日本氣象廳隨後針對靠太平洋側部分地區發布「海嘯注意報」，已知八丈島出現高度約60公分海嘯，造成船隻翻覆或被沖走，但無人傷亡。

日本電視台（Nippon TV）、日本放送協會（NHK）及產經新聞報導，八丈町公所表示，截至今天上午8時30分止，繫留港內的船隻受海嘯影響繩索斷裂，有3艘船被沖走，所幸無人受傷。

警視廳等單位表示，八丈島及神津島有數艘小型船隻翻覆，但無人傷亡；千葉縣及高知縣目前未接獲受災通報。

日本時間今天清晨5時25分左右，發生震源位於東京伊豆群島鳥島近海的地震，氣象廳隨後針對伊豆群島、小笠原群島、千葉縣、高知縣、宮崎縣及鹿兒島縣，發布「海嘯注意報」，預測海嘯高度約1公尺，並在上午7時17分於八丈島觀測到高度約60公分海嘯。

除了八丈島，氣象廳表示，伊豆群島與小笠原群島出現高度約20公分到60公分海嘯，高知縣土佐清水市及鹿兒島縣中之島出現高度約40公分海嘯、千葉縣館山市出現高度約30公分海嘯，及宮崎縣日南市出現高度約20公分海嘯。

不過，今天引發海嘯的地震規模等詳情不明，沒有任何地方被觀測到出現震度1級。

氣象廳今天在記者會上呼籲，在未解除海嘯注意報前不要靠近海邊，也請民眾留意未來可能發生的海嘯及地震。

東京大學地震研究所教授佐竹健治說，10月5日在相同地點也發生地震，當時地震規模雖大，但因為離陸地較遠，並非有感地震；這次地震規模尚不清楚，但因為實際觀測到海嘯所以發布「海嘯注意報」，發生了稍微異常的情況。

佐竹說，其他地方接下來有可能因為觀測到海嘯被發布「海嘯注意報」，即使海嘯高度只有50公分到60公分還是非常危險，希望待在靠近海邊地區的民眾能多加留意自身安全。

受到「海嘯注意報」發布影響，往來千葉縣富津市與神奈川縣橫須賀市的「東京灣渡輪」，已從上午8時15分及20分停駛雙向船隻。

日本政府也在上午6時40分，於首相官邸危機管理中心設置情報聯絡室，負責蒐集資訊等工作。

日本氣象廳將海嘯警報分為3級，「海嘯注意報」為海嘯高度低於1公尺；「海嘯警報」為海嘯高度介於1公尺到3公尺間；海嘯高度3公尺以上就會發布「大海嘯警報」。