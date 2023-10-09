香蕉富含纖維及抗氧化物，是很多人都喜愛的水果，但其保存不易，常常擺到過熟爛掉。對此，無毒教母譚敦慈分享香蕉保存祕訣，只要善用廚房紙巾及密封袋，並放進冰箱冷藏，不僅延長賞味期限，香蕉表皮也不大容易變黑。

譚敦慈在《健康2.0》頻道表示，買回來的香蕉，都是一大串一大串的，首要做的是用剪刀拆分成單根，然後清洗乾淨並擦乾，接著再用廚房紙巾包裹放進密封袋，就能放進冰箱冷藏保存。她指出，按照這樣的做法，香蕉表皮都不大容易變黑，但要注意的是，務必要把密封袋空氣排掉後再密封。

至於若買回來的香蕉呈青綠色還沒熟，想放在室溫下慢慢吃，譚敦慈說，千萬不要整串放著，因為乙烯一釋放，會使整串一起變黃，造成來不及食用的困擾。她建議，可準備一個盤子，把香蕉一根一根剪下放進去，且注意不要堆疊，以免容易壓壞。拆分裝盤的香蕉，要放在室內通風涼爽處，就可以慢慢享用。