10月10日是中華民國國慶日，日本「日華墾」議員組史上最大的跨黨派訪問團來台訪問，將拜會各陣營總統參選人。國民黨總統參選人侯友宜今上午會見日華懇議員，並強調台日關係密不可分，他若當選總統，一定會讓台海安定、台灣安全、日本安心，台灣會負起印太區域和平責任，扮演兩岸和平促進者、降低風險者，台日也會更緊密合作，讓區域和平更穩定。

日華懇會長古屋圭司表示，今年中華民國國慶他們組了史上最大規模跨黨派國會議員訪問團來訪，今天來了18位國會議員，明天團員人數將增加至43位。

古屋圭司表示，他們這幾天訪問了台大以及台南八田與一像，見證了日台密不可分的歷史關係，日台是100年的命運共同體；而前陣子新冠疫情期間，更是令人感受到患難見真情，台灣提供日本200萬N95口罩，用於醫院使用；而兩國在面對少子化、自然災害等方面也都有密切交流合作，台積電現在也到日本設廠，代表日台之間的信賴關係，將來無論在經濟或是安全上都能一起合作。

侯友宜也感謝日本在2021年台灣欠缺疫苗的時候，就是日華懇議員積極協助捐贈台灣400萬劑疫苗，讓台灣在緊急苦難當中獲得日本好友協助，非常感動；此外，在馬政府時代，也是透過古屋圭司積極運作，才讓故宮文物能到日本展出，也讓日本東京與九州的國寶，能到嘉義故宮南院展出，讓台日文化交流四處可見。

侯友宜也特別提到上次他去日本與國會議員早餐會，交換了很多關於少子化的議題，日本要投入4兆日圓來解決問題，而他在新北市也辦理將來公托都免費來照顧年輕家庭，當選總統以後還要設立少子化基金來解決少子化問題。

侯友宜也說，古屋圭司長期重視日本國土韌性議題，而台灣跟日本都有地震颱風等天然災害，過去兩國在阪神地震、311地震以及台灣921地震都有長期以來的合作模式，無論是第一時間的救援或是災後重建，都見證兩國並肩作戰的典範。

侯友宜最後強調，身為一個總統，備戰是必要的，而避戰也是總統責任，他若當選總統，一定會讓台海安定，台灣安全，日本安心，台灣會負起印太區域和平責任，他若當選，兩岸關係絕對可以降低風險跟衝突，他將扮演和平促進者，降低風險者，台日兩國要更緊密合作，印太區域會更和平穩定。

古屋圭司表示，他從政以來見證過日本以及台灣的多次政黨輪替，民主主義的原點就是要公平公正的選舉，民主國家建立政權是由國民來決定，因此他也期待侯友宜持續向世界提出他的政見主張，展現民主主義精神，日方會持續關注台灣大選動向。