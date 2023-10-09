民眾黨主席兼總統參選人柯文哲今日喊出，台灣民主制度不應發展到變成「民選皇帝制」，他主張當選後將推動內閣制，節制總統權力，還政於民。對此，民進黨發言人張志豪列舉多項柯文哲自稱皇帝的言論，批評柯文哲雙重標準，嘴喊內閣制，心裡皇帝制，心口不一致。

張志豪指出，當市長不是每天開受訪或開記者會就叫認真，柯文哲的歪理扭曲，反而自曝其短，把市長當名嘴當，擔任台北市長期間老是自稱雍正皇帝，可見他是真正想當皇帝的人；在黨務方面，民眾黨中評會被架空，前主委被辱罵狗，柯文哲也毫不避諱的說自己以毛澤東為師，在在凸顯柯文哲心裡存有帝制思想。

張志豪吃力，柯文哲自稱皇帝的言論可說多如牛毛，包括「2015年1月，柯文哲上任滿一個月時接受媒體專訪，當時就稱自己是雍正皇帝」；北流開演唱會引爆時說「通常這種事件，太監就解決掉，不會到皇上那」。

此外，柯也曾在受訪時大讚副市長黃珊珊優秀，「又以漢高祖自喻，說自己是開創天下的人，黃珊珊接棒當市長會有「文景之治」」；「當時心腹蔡壁如受訪時爆料，柯文哲常跟下屬說「朕是暴君，不是昏君，臣議其君，死罪！」可見嘴喊內閣制，心裡皇帝制，心口不一致，標準的柯文哲。