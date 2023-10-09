交通部公布各縣市今年1月至7月的道路交通事故統計數據，新竹縣的交通事故死亡人數，較去年同期下降33.9％，為全國減少死亡人數下降比率的縣市排名第1。縣長楊文科認為交通事故數據改善，歸功道安團隊全方位營造友善的道路交通安全環境。

為打造交通事故零死亡的道路環境，交通旅遊處要求工程、執法、教育、宣導等單位全方位動員，從「改善人行與車行空間、形塑優質交安文化、強化交通安全執法」等3大面向，提出具體作為，落實「交通事故死亡人數」較前1年降低5％的目標。

根據統計，新竹縣今年1月至7月的交通事故死亡人數，從去年同期的56件下降到37件，下降幅度達到33.9％，為全國最多。

在交通工程方面，配合路平調整不合時宜標線，於校園周邊繪設標線型人行道，並在周邊設有行人號誌燈的路口，增加行人保護時相。竹縣目前共36處行人專用及92處行人早開時相路口，後續將針對縣內醫院、火車站、市場、行政機關周邊30餘處路口，增加行人保護時相。

此外，今年竹縣獲內政部國土管理署核定補助改善興隆路一段至二段，透過縮減車道寬度、增設偏心左轉車道，以及評估取消機車強制兩段式左轉，改善車流交織、混流等問題，同時著手縮小路口、行人穿越道線退縮、增設庇護島等工程，藉以改善行人安全。

竹縣警局指出，警方除例行性宣導及執法外，也盤點全縣50處行人高發事故路口，提高見警率，並於今年預計增加5處科技執法地點取締違規，矯正投機駕駛人違規行為。也透過分析事故發生件數，於轄內易超速路段編排移動式測速取締，以機動調度方式取締違規。

新竹區監理所為降低用路人事故，將加強機車駕訓進校園，並與縣府合作疊加機車駕訓補助費用，以提高民眾參加意願，建立年輕騎士正確的機車駕駛及防禦駕駛觀念。同時加強如各大科技公司、學生、高齡者或外送員，透過大數據分析宣導道安觀念，並輔導各職業駕駛團體禮讓行人，自辦教育訓練及落實路口指差確認等。

各級學校則舉行交通安全教育課程，並結合警察、監理單位入校宣導，今年也拍攝「舉手過馬路，提升能見度」影片，教導學童正確過馬路行為，讓學生交通安全的知識和觀念更普及。

楊文科表示，新竹縣城鄉發展落差大，有發展迅速的高鐵特區，也有較偏遠的鄉鎮，因應科學園區就業人口遷入，竹北市更成為全台淨遷入之冠。未來後續將整合中央及縣府各級單位資源，提供鄉親、遊客及學子安全的交通環境，以及一條平順的人行通道。