洗衣機長久不清洗，洗衣服都會黏上海苔色的髒污而且很臭，家事達人陳安祺傳授清潔洗衣機的方法，先將大浴巾浸泡在白醋中，放入洗衣機脫水，接著再注水泡過碳酸鈉清洗內部，既能除洗衣機污垢又能除臭。

洗衣機運轉時，衣服上的髒污、殘留的洗衣精或洗衣粉，以及許多微小細菌都會堆積在洗衣機內，導致衣服洗不乾淨，據《健康2.0》報導，陳安祺表示，長期不清洗洗衣機，不只衣服越洗越髒，還會導致衣服散發臭味，建議每3個月要清潔洗衣機一次。

要如何有效清潔洗衣機內的污垢、黴菌，陳安祺表示，可先找一條大浴巾浸泡在白醋裡，再放到洗衣機脫水，完成後按下洗衣鍵，水注滿時加入過碳酸鈉，等粉末溶解並靜置30分鐘至1小時，水放掉後再按洗衣鍵跑一次洗衣流程，這招不僅能清除頑垢，還可以抗菌、除臭。

陳安祺說，有許多人會用小蘇打粉洗洗衣機，但小蘇打粉容易結塊卡在洗衣機內部，有耗損洗衣機的風險，建議若要使用，一定要先充分溶解再倒入。另外，正確使用洗衣機也很重要，使用完後要開蓋通風、乾燥，避免黴菌滋長，若衣服特別髒，一定要先浸泡後再清洗，避免污垢太多塞在洗衣機裡。