台中市水利局林姓前科長，被控要求得標業者提供車輛供他代步並獲取不法利益。一審判刑8年，二審認為林男繳回犯罪所得，改判刑3年6月。最高法院日前駁回上訴，全案定讞。

一審台中地方法院判決指出，林男於民國106年2月至109年3月止，擔任台中市政府水利局污水工程科科長，負責綜理水資源中心興辦計畫與相關工程。台中市水利局106年6月間公告辦理台中市10期重劃區，用戶接管工程開口契約委託設計及監造技術服務，經包含林男在內等人評選後，由工程顧問公司張姓業者得標。

林男於106年7月間在其辦公室，主動向張姓業者要求提供車輛供他使用，以換取林男對案件後續履約的協助；張姓業者為求案件免遭刁難而未拒絕，之後指示公司人員購車供林男使用，申請台灣中油公司車隊卡供林男加油，後續又替林男更換其他2部車，作為載林男女兒上課、買咖啡、餐廳飲宴、美容養生館消費，或前往機場搭機出國等私人用途。

一審審理時，林男辯稱，原本車子要做公務使用，後來他就公私混用，他也駕車進行公務行程，但未被法官採信。

一審指出，林男使用車輛期間自106年7月至108年7月止，長達約2年，由張姓業者支付油資、停車費、高速公路通行費、交通違規罰單、車輛維修費、燃料稅與牌照稅等不法利益，共計新台幣23 萬餘元。

合議庭認為，林男身為公務員，不思廉潔自持，主動要求張姓業者提供車輛供其私用，嚴重危害國家法益，甚屬不該，且犯罪後否認犯罪，未見反省，依公務員對於職務上之行為收受不正利益罪，判處有期徒刑8年，褫奪公權4年。

案經上訴，二審由台灣高等法院台中高分院審理。二審認為，林男於審理時繳回不法所得23萬餘元並坦白認過，頗有悔意，審酌本件犯行所得非鉅等情狀，依貪污治罪條例規定減輕其刑，改判刑3年6月，褫奪公權3年。

林男不服判決，上訴三審，並主張他使用張姓業者的車輛，仍用於公務部分，並未請領交通補助，非屬不正利益，罪名不成立。最高法院認為，林男上訴無理由，原審調查完備，量刑妥適，日前駁回上訴，全案定讞。1121009