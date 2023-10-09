台中市議員謝志忠友人昨（8）日下午行經豐原公老坪山路遇飆車族「差一點就掛了！」，他也將行車紀錄器PO網並報警。（謝志忠提供／馮惠宜台中傳真）

飆車族又現豐原公老坪 險鬧出人命瞬間畫面曝光

山路開車遇到飆車族，真是生死一瞬間；台中市議員謝志忠友人昨（8）日下午行經豐原公老坪山路遇飆車族「差一點就掛了！」，他也將行車紀錄器PO網並報警；警方回應，已掌握該車車籍資料，將通知車主到案說明、依法究辦。

謝志忠稍早在個人臉書以「飆車族，生死一瞬間，實在太危險了！」PO出1段行車紀錄器，畫面顯示在往豐高爾夫球場水源路坪頂巷，8日下午4點多有1輛改裝的自小客一路狂飆上山，在1個轉彎處疑因閃同向機車，跨越雙黃線差一點撞上下山的自行車，以及1台對向的自小客。

自小客駕駛正好是謝志忠的友人，他下山後立即將行車紀錄器影像傳給謝志忠，並說「差一點就掛了！」謝志忠PO文一出也立即引發網友討論，紛紛留言「危險駕駛」、「好可怕！」、「公老坪的飆車族真的會害死人！」

對此，豐原警分局回應，經調閱監視器過濾往來人車，已掌握該車車籍資料，並將依道路交通管理處罰條例第45條「汽車駕駛人不依規定駛入來車道」逕行舉發。另為確認是否有競駛、危險駕車之行為，持續擴大調閱周邊監視器影像，並通知車主到案說明，依刑法公共危險罪究辦。

警方呼籲，駕駛車輛應遵守道路標誌，標線規定行駛，勿任意跨越車道行駛及危險駕車行為，才能避免造成用路人及自身危害；另如發現道路上有危險駕駛行為，請立即撥打110報案專線，警方將立即前往處理，以維用路人行車安全。