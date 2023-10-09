巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」7日突然對發動突襲，目前傳出以國至少有700人喪生，數十人遭到綁架，隨後以色列對加薩地區展開一系列報復行動。陸媒《鳳凰網》指出，隨著中東戰火再起，美國會考量是否要軍援以色列，甚至直接進駐中東，對於烏克蘭的援助勢必會受到極大影響，最要緊的就是彈藥供給問題。烏國勢必難以再如同之前從美方補充大量軍事武器，甚至會擔憂自己將淪為棄子。

《鳳凰網》在今（9）日報導中提到，當前美國國內正在為無限制軍援烏克蘭進行論戰，然而隨著中東重燃戰火之後，必然使美方高層的注意力分散。該報導引用美國媒體《商業內幕》8日的說法，美國年初才為了烏克蘭從以色列境內的「戰爭儲備彈藥庫」提取了30萬枚155毫米砲彈，補充烏軍戰爭期間的巨大消耗，然而現今以色列正式向哈瑪斯宣戰，同樣也會面臨到短期內的巨大彈藥消耗，未來烏克蘭想用類似補給辦法無疑將成奢望。

該報導也指出，美國於以色列的「戰爭儲備彈藥庫」囤積了價值約10億美元的火炮彈藥、裝甲車及其他各式裝備，以色列可以在緊急情況下向美軍申請此用。報導亦稱，2006年和黎巴嫩的衝突中，以國軍方就兩次提用「戰爭儲備彈藥庫」的軍備。另在2014年，以色列就對加薩地區發射了至少3.2萬枚砲彈。

報導最後引述美媒說法，直言中東重新爆發戰爭，將使美國做出艱難的決定，「哪個盟友才能獲得已經非常有限的彈藥供應，答案非常明顯，幾十年來，沒有一個國家像以色列一般得到華府的軍事支持。」《鳳凰網》強調，「面對這種局面，也難怪烏克蘭要擔心自己將淪為棄子」。