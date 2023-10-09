民進黨總統參選人賴清德日前出席活動時，喊出「送蕭美琴進總統府」，引發熱議。資深媒體人黃暐瀚直言，這樣的表態還不明顯？並認為從賴清德「拋出話題」、賴辦「不予承認」、蕭美琴「沒有否認」下，他斷言賴蕭配機率超過五成。

賴清德日前在花蓮為立法委員參選人張美慧造勢時，問支持者有無推薦副手人選，支持者當場高喊「蕭美琴」時，賴清德則表示「蕭美琴也美麗，張美慧也美麗，一個送進總統府、一個送進立法院好不好？」，讓「賴蕭配」話題再起。

對此，賴清德競選總部則表示，賴是與現場鄉親博感情，幽默回應鄉親的熱情推薦，選戰尚未進入副手人選實質討論。蕭美琴對此則表示，當前全力投入台美關係，對其他政治話題沒有評論。

黃暐瀚今（9）日則在臉書直言，若這樣表態還不明顯，不知道有什麼比這個更明顯的主觀意願表態了。黃暐瀚指出，從賴清德「拋出話題」、賴辦「不予承認」以及蕭美琴「沒有否認」情況下，還有一個多月，賴蕭配機率看來超過五成。

針對國民黨總統參選人侯友宜提出三點SOP，包括民調不該是唯一；反台獨、反綠白合、反政黨輪替以及黨對黨來談，話才講完，民眾黨總統參選人直接說民眾黨可以跟「任何政黨」合作，並強調他的SOP就是「民意」。黃暐瀚認為，最關鍵的是，當侯提出「民調不該是唯一」後，唯二、唯三是什麼？還要比什麼？總得公開提出來，「時間只剩一個多月，還在那邊黨對黨先慢慢開始談？已經快沒時間談了」。