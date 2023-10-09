台灣賽車迷有福了！由德國ROWE諾威集團與台灣總代理實家企業舉辦的「M Power頂尖車手見面會」將在本周登場，並且邀請專業賽車手克林格曼(Jens Klingmann)來台，12-15日於北中南四地和車迷分享他的賽車生涯心路歷程。

成立於1995年的德國ROWE，是世界知名機油大廠，最早曾贊助德國德甲足球及馬德里足球隊，2011年來專注在賽場上，2011-2015梅賽德斯車隊先後參加了紐柏林24小時耐力賽、帕斯24小時耐力賽、賓珀耐力系列賽，在紐柏林北環賽道上跑了2000多圈，超過12場完整的紐柏林24小時耐力賽，相當於跑了50000公里，等同於繞了地球1.25圈。

ROWE從2016-2021轉至與BMW M6 GT3車隊合作，第一年就在帕斯24小時耐力賽取得勝利，2017年又在紐柏林24小時耐力賽獲得第二名，車隊總計獲得6場勝利、7次站上頒獎台。2022年起BMW M4 GT3車隊至今已獲得3場全勝、4次站上頒獎台，10多年來寫下不少輝煌紀錄。

這次受邀來台的克林格曼車手，現年33歲，出生於德國海德堡，2006年開始賽車職業生涯，至今為 BMW M MOTORSPORT 官方合作車手，2012年開始參加紐柏林24小時耐力賽，他曾在受訪時表示，「我非常欣賞BMW家族的精神，我們有很棒的車手和工作人員，最喜歡的車手就是前F1王者舒馬赫，最喜歡的食物就是義大利麵食。」

克林格曼最喜歡的一句話就是「昨天已成為歷史、明天是個謎，今天是一份禮物，因此凡事都要把握當下！目標就是本季能贏得戴通納24小時耐力賽冠軍。」

獨家車迷見面會的時間分別是10月12日晚上6點半於高雄林皇宮、13日晚上6點30分在台南遠東香格里拉酒店、14日晚間6點半於台中林皇宮以及15日下午3點在新北市板橋凱薩大飯店，喜歡賽車的車迷們可得把握住這次難得機會，近距離欣賞世界頂尖車手的風采。