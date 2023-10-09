譚松韵劇中狂撩王凱。（中天娛樂台提供）

譚松韵、王凱對戲火花十足。（中天娛樂台提供）

譚松韵劇中被爆靠潛規則上位，勇敢為自己發聲。（中天娛樂台提供）

譚松韵首度挑戰航空職人劇。（中天娛樂台提供）

由王凱、譚松韵主演的航空職人劇《向風而行》10日起在中天娛樂台播出，譚松韵飾演即將晉升機長的程霄，因面臨公司經營的調整，被迫從貨運部轉為客運部，因兩個部門工作環境不同，讓她非但不能升職，更被降職並成為魔鬼教官顧南亭（王凱飾）的學員，兩人個性及處事態度截然不同，互動間火藥味十足，但在經歷各種航空事件後，兩人攜手成長、追逐夢想。而譚松韵「直球式」狂撩「愛情木頭」王凱，兩人曖昧的氛圍讓人臉紅心跳，面對愛情勇敢追求的譚松韵更被網友稱為「愛情悍匪」。

《向風而行》是譚松韵從未拍過的航空業題材，讓她覺得很新鮮也很有挑戰，「看劇本有很多關於飛行的知識，每個字都認識，但拼在一起什麼都不認識，後來劇組有安排我們去學習理論知識、實操」。這次也是她和王凱首次合作，譚松韵談到王凱給她的第一印象則和劇中顧南亭很像，「我最早覺得凱哥應該是比較沈穩嚴肅、不苟言笑，可是我們在合作過程中很愉快，他很可愛」，拍完更完全對王凱改觀，兩人時常在片場鬥嘴，譚松韵更分享王凱的「魔性笑聲」相當能感染人，讓她時常也跟著一起笑。

譚松韵飾演的程霄活潑開朗，對於自己的飛行能力相當有自信，個性敢愛敢恨，當被人在公司論壇匿名爆料是靠潛規則上位，還與上司同居時，她直接在公司大會上展示自己過往飛行訓練的成績單、證書，表明自己是憑實力升遷，更直接開嗆：「我知道公司裡有些人討厭我，沒問題，這是你的權利，但是如果討厭我，那請你站出來罵我，不要在背後跟我玩這些」，譚松韵談及這場戲讓她印象深刻，「我真的覺得帥炸了！很多時候我們內心想要去做什麼，但是有很多條條框框，可能你不太有這樣的勇氣敢去發聲」，許多台詞更是句句切中她的心。

除了正面迎擊職場上的勾心鬥角，譚松韵在《向風而行》裡對愛情更是勇於追求，「撩男技能」超強的她說出許多經典台詞，像是「你還救過我的命呢！這要是在古代我是不是應該以身相許啊？」、「既然你走得慢，那我就配合你，總有一天我們的步調是一致的」，句句撩得王凱手足無措，其中有一場戲，身為房東的王凱幫譚松韵修電線，動心的她竟大膽撩人：「網上的你比現實中的你可愛多了」，更直球告白：「你覺得我怎麼樣？」，譚松韵也表示劇中角色面對愛情真的是太勇敢，「我跟她在這方面其實是有點相反的，所以我在演的時候會問導演這樣行嗎？」但程霄過人的膽試確實讓她相當欣賞。《向風而行》10日起每周一至周五晚間10點在中天娛樂台播出。