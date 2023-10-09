潛艦國造涉洩密等爭議，民進黨新北市立委參選人吳崢、政治評論員李正皓認為，國民黨立委馬文君將機密文件提供給韓國政府，今天到高檢署遞狀告發馬文君涉嫌外患罪。

馬文君日前發表聲明指出，她於去年1月間接獲爆料資料，包含難辨真偽的大量圖紙、計畫與簡報，以及與郭璽承認是本人的錄音檔，當時把資料交給國防部，國防部事後向她表示為廠商惡鬥，沒有機敏資料洩漏。

馬文君聲明表示，後來她以國會辦公室名義行文法務部調查局，並附上爆料錄音檔，請調查局立案偵辦。據悉，調查局去年2月接獲馬文君辦公室資料後，已立案進行蒐證、了解、分析資料真偽，並報請高雄地檢署指揮偵辦。

李正皓、吳崢與律師匡伯騰今天到台灣高檢署，遞狀告發馬文君涉嫌違反刑法外患章節第109條第2項洩漏國防秘密予外國罪。

李正皓指出，狀紙內提供15份錄音檔，總長9個小時，在去年1月的時空下，至少牽扯3項機密，包括韓國廠商SI（技高策略股份有限公司）協助台灣製造潛艦，當時有數位SI韓籍工程師來台，負責人為PARK（朴武植），當時人在台灣。

他說，馬文君把這15個錄音檔、9小時內容給了韓國後，造成同年3月SI工程師被捕的狀況，馬文君確實有洩密的罪證。

吳崢表示，馬文君身為中華民國國防外交委員會的立委，接觸到的都是國防自主、潛艦國造最核心的機密事項，馬文君竟然把機密的錄音檔甚至更多檔案提交給韓國相關單位，涉犯刑法109條外患罪。

吳崢指出，馬文君雖主張為了揭弊，但這件事發生在中華民國領土內，中華民國政府及司法單位享用完全的管轄權，馬文君身為中華民國的立委，竟公然將機密洩漏給外國，讓外國干預中華民國司法主權。

吳崢說，國造潛艦召集人黃曙光日前指1名立委為了蠅頭小利針對潛艦國造「一直在搞」，他質疑是不是馬文君就是這個為了蠅頭小利到處搞的人，甚至把國防機密出賣給外國人，希望高檢署進一步偵查與釐清。

最高檢察署日前指出，據媒體報導，有國人阻擋潛艦國造計畫執行，甚至將潛艦國造機密資料交付外國等情事，已將相關資料分案，分別發交台灣高等檢察署及台北地檢署偵辦。高檢、北檢均分他字案調查。（編輯：張銘坤）1121009