民眾黨總統參選人柯文哲今天上午召開「終結有權無責獨裁總統制-把國家還給你」記者會，柯文哲拋出7大承諾，他主張廢除民選皇帝制，自己目標是產生中華民國第一位總理，2024選舉是個機會終結有權無責的獨裁總統制，把國家的權力重新還給人民。

柯文哲拋出7大承諾，包括總統赴立院報告、接受立院各黨團質詢監督，行使閣揆同意權、閣員經立院聽證同意後任命，凍結考監兩院、三權分立確實制衡，禁肥貓，高階文官國營事業董監事公開遴選，特別預算不再常態化、重振政府財政紀律，選制公平、下修選舉年齡，保障多元公義社會，召開國是會議、推動內閣制入憲。

柯文哲說，台灣民主成就還是要肯定，這30年來民主化，但不應當這制度發展到最後，變成有權無責的威權或獨裁總統，他看很像民選皇帝制，因為一但當選根本無法制裁，所以應該要做的是把國家權力拿回來，重新交給人民，他主張廢除民選皇帝制。

柯文哲說，行政院長要立法院同意才任命，在沒有單獨一黨過半之下，容易變成聯合政府，其實終極目標是要實施內閣制，但一步到位有困難，所以要一步步過程中往內閣制靠攏，第一步就是應當恢復行政院長應立院過半同意。

柯文哲表示，美國總統要認命國務卿，要參議院同意，希望將來政院個部會首長，應該經過立院各委員會聽證後任命，沒有說要同意，但最起碼要說明理念，有公開聽證可以讓閣員有更好的審查。

再來，柯文哲指出，既然總統是民選，就該勇敢面對民意，總統應該去立院國情報告，並接受立院黨團質詢，不需要每個委員個別質詢，因為量太多，但接受黨團質詢是需要，讓總統真實面對民意，而不是躲在幕後有權無責。

柯文哲指出，自己還是主張三權分立，過去民進黨說要廢考監兩院，權力使人腐化，絕對權力使人絕對腐化，民進黨一開始說要廢考監兩院，但有一天執政時，過去主張卻都不做，本來當選前信誓旦旦，但一選後發現考監兩院可以做酬庸。

柯文哲拋出，凍結考監兩院職權，只要這屆做完下屆總統不提名自然就暫停，把銓敘部、審查跟調查權移到行政院跟立法院去，另外，高階文官與國營事業董監事應該公開遴選，而不是一道命令就任用，公平最後最大好處是，公務員發現升遷是很多人來評分，不需要只巴結一個人，做好該做的事。

柯文哲說，自己最常抱怨，蔡英文總統任內把特別預算常態化，前瞻計畫8400億元、防疫特別預算8400億元、8年買軍火花了1兆，問題是很難監督，最近蔡英文說民進黨最有財政紀律政府、收支平衡，特別預算常態化一定要廢掉，特別預算法83條第4款要廢掉，不應當讓政府有一個空白支票的權力。

柯文哲也提及，去年18歲公民權沒通過，但要繼續推，台灣既然要跟全世界接軌，就應該符合國際潮流所以，投票權下降18歲、被選舉權下降至20歲；立委選舉由「並立制」走到「聯立制」，讓小黨比較有機會發展，目前多元發展機會被抹煞，他主張不分區立委分配門檻從5％降到3％。

柯文哲認為，聯合政府在台灣從沒實驗過，但他主張要嘗試開始做，因為好處是減少吵架，如果贏者全拿毫無制衡，選戰過程就變得非常惡劣，贏了就全部是他的，如果是聯合政府時大家還要見面，誰跟誰見面不曉得，政治鬥爭會比較少、政策比較容易延續，不會換了政府計畫都緩掉。

柯文哲表示，聯合政府團結台灣，「我如果當選總統，我的目標是將來要產生中華民國第一位總理，透過我們努力」，當然這不會一步到位，所以內閣制是他的目標，一步一步移過去。

柯文哲指出，財政收支劃分法要修，當年民進黨2016年蔡英文上任前，林全來找我說要修，他說對台北市不利，我說沒問題，只要公平就好」，結果蔡總統執政快8年不肯修，應證那句話，權力使人腐化，絕對權力使人絕對腐化，有一天執政就不肯改了，他主張政黨合作模式，召開國是會議啟動修憲過程。

柯文哲說，唯有當權者可以抑制自己的權利才能還權於民，讓台灣的民主成熟到人民可以決定台灣的政治文化，不再受藍綠操控，「這次選的不是柯文哲，選的是台灣的長治久安」。