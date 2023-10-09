查獲車手假證件。（照片 / 永和警分局提供）

新北市永和區一名醫生娘（67歲）日前不慎落入詐團設下的投資陷阱。據了解，該名婦人10月初至臨櫃提款時，行員察覺異樣，於是通報警方，待員警趕抵現場後，醫生娘卻搖頭否認自己遭受詐騙，經苦勸多時，婦人最終點頭表示願意配合警方，並由專案小組於診所內佈署警力，成功將前來取款的陳姓車手（22歲）逮捕歸案，訊後全案依《詐欺罪》移送新北地檢署偵辦。

據調查，該名婦人通過網路投資廣告加入LINE投資群組，犯嫌誆騙稱「下載霖園投資APP，可以在平台上儲值金額並操作股票獲利」，後經詐團步步誘導，本案被害婦人於自家診所前一共4次交付現金、款項高達290萬元。

警方進一步表示，被害者（2）日上午正前往臨櫃準備提款50萬時，行員察覺有異，於是通報警方到場處理。員警向婦人解釋，該手法為詐騙集團常用招數，但婦人起初仍不相信自己遭受詐騙，更堅持等到隔日、投資獲利了結後再檢視警方說法。

幸經警方苦口婆心的勸說，婦人最終點頭表示願意配合警方，並由專案小組前往診所內埋伏，終於在當日晚間順利逮獲面交取款的犯嫌，全案依《詐欺罪》移送新北地檢署偵辦。

永和警分局表示，網路上充斥著假投資的詐騙資訊，多數皆標榜快速獲利、高報酬、低風險，高學歷、高身分地位人士遭詐騙不在少數，請謹慎投資多方查證；呼籲民眾對於各種網路投資應提高警覺，切勿輕信來路不明的投資理財機會，應多方查證以免落入詐團假投資陷阱，如有疑慮或認為可能受騙，可撥打165反詐騙專線或110請求警方協助。