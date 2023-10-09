黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah）攻擊以色列

就在以色列宣戰，報復巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）7日空前大規模突襲之際，黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah）周日（8日）威脅以色列和美國，隨著戰爭加劇，他們會進一步參戰，以支持哈瑪斯。而在這次衝突中，已有超過700名以色列人，還有400多名巴勒斯坦人喪生。

以色列安全內閣周日連夜正式宣布，全國進入戰爭狀態。但據《新聞周刊》（Newsweek）8日報導，伊朗撐腰的真主黨周日向以色列連續發射了迫擊砲，而他們和哈瑪斯一樣，都被美國定為恐怖組織。

隨即以色列國防軍也加以反擊，但據路透報導，雙方並無傷亡。真主黨執行委員會主席薩菲·阿爾丁（Hashem Safi al-Din）周日暗示，他們可能會進一步參與升高的衝突。據黎巴嫩媒體Naharnet報導，他在貝魯特的親巴勒斯坦集會中說，「我國的所有子孫都有責任不保持中立，而我們也並不中立。」

他提及真主黨砲轟以色列時說，他們今早已發出訊息，他說：「我們有權瞄準仍然佔領我們土地的敵人，以色列人必須好好讀讀這訊息。」此外，薩菲·阿爾丁在提及哈瑪斯7日突襲以色列的「阿克薩洪水行動」（Operation Al-Aqsa Flood）時強調，「這向美國人和以色列人傳達的信息是——加薩發生的事意味著你們長期的愚蠢和低估，造成了阿克薩洪水[軍事行動]，現在你們要是再這樣下去，將親眼目睹洪水氾濫，而不只是阿克薩。」