中央政府去年超額徵收約4500億元，今年也預估稅收超徵4000億元，立委林思銘認為台灣稅制長期分配不公，竹科創造高額稅收，超越六都的台南，但未能反饋到新竹縣市民眾，竹縣的人均統籌分配款甚至是全國倒數第一。對此林思銘提出檢討稅制、普發現金、補償新竹縣鄉親3點訴求。

林思銘首先他認為必須要徹底檢討稅制，為何年年超收會變成常態？他質疑執政黨是否利用超徵稅款，創造一些預算模糊空間，且民進黨過去透過特別預算的巧門，實際上在預算的使用上造成一些濫用公帑的疑慮。

至於年度超徵，林思銘表示當然要還稅於民，目前經濟不佳、需要經濟刺激消費是事實，他支持普發現金的政策，去年政府本來承諾1萬縮水成6000元，希望藉由普發現金去讓民眾帶動消費。

除了普發現金外，林思銘認為更應該檢討造成超徵的因素，還有台灣稅制長期分配的不公平，他認為竹科創造的稅收效應，並沒有完全反饋到新竹縣市的民眾生活品質上，以2022年為例，新竹市繳稅排名第2名、新竹縣排名第7名，還高於直轄市台南，但是新竹縣所得到的人均統籌分配款卻是全國倒數第1。

林思銘建議超徵稅款可以部分用於補貼新竹縣的發展，因為竹科帶來的教育、交通、環保等負面衝擊，是竹縣鄉親在默默替全國人民承擔的，希望讓超徵稅款更能公平被使用在竹科發展區域，讓區域發展更完善、提升竹縣人民的生活品質。