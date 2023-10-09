最被關注的旅遊族群9日領跌，旅遊、景點與酒店類股集體下挫，房地產與金融、券商等族群亦走弱。據大陸文旅部消息，2023年中秋節、國慶節假期當地旅遊收入人民幣（下同）7,534.3億元，按可比口徑年增長129.5％，按可比口徑較2019年增長1.5％。

罕見亮眼的標的出現在華為汽車概念股，汽車產業鏈逆勢走強，華為概念領漲，賽力斯、滬光股份、歐菲光、聖龍股份等多股漲停。華為汽車BU董事長余承東透露，問界新M7自9月12日發售至10月6日，該車累計訂單超過5萬台。