恒大汽車8日晚公告，公司已經向港交所申請由2023年10月9日上午9時正起恢復買賣公司股份。但紐頓集團在29日對恒大汽車表示，因近期恒大集團的變化具有重大不確定性，暫停向恒大汽車支付第二筆及第三筆資金。

恒大汽車公告，紐頓集團指出，恒大汽車於2023年9月28日公布其股份暫停交易連同近期中國恒大集團發生了一系列的變化，具有重大不確定性，進而也會對股份認購協議及擬議交易帶來重大的不確定性。根據股份認購協議，恒大集團債務重組完成及其他一系列前提條件是十分重要的交割先決條件。在此情況下，認購方暫停履行股份認購協議中的相關義務。

據過渡期資金支持協議，由於目前存在導致股份認購協議項下先決條件無法獲得滿足的情況，紐頓（浙江）汽車有限公司向恒大新能源汽車（天津）有限公司（資金接收方）支付第二筆及第三筆資金的先決條件未能滿足，資金提供方暫時無義務向資金接收方支付第二筆及第三筆資金。

紐頓集團表示，希望恒大汽車明確回復幾個問題，包括股份認購協議中涉及的恒大集團債務重組方案需要進行重新調整，並有計劃推出新的重組方案；中國恒大集團、恒大汽車、債權人及相關方有意願在新的重組方案明確的前提下，對擬議交易方案所需的調整進行重新談判。紐頓集團表示，向恒大汽車發函並不構成終止股份認購協議的通知，截至該函件日期並未要求終止股份認購協議。

港股9日上午暫停交易。