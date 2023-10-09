台灣自來水公司為穩定新竹地區供水，將辦理「竹科園區三路介壽路送水管統包工程」，配合自來水接管工程，新竹市光復路一段與介壽路口自11日起每日上午9時至16時封閉路口部分區域及縮減車道進行施工，預計10月31日完工，請用路人提前改道。

市府交通處表示，自來水公司為穩定新竹地區供水，辦理「竹科園區三路介壽路送水管統包工程」，該自來水管行經介壽路、光復路一段等進出園區重要道路，將縮減部分車道施工，為減輕施工期間交通影響，水公司依規定提送施工交通維持計畫，並經市府道路交通安全督導會報審查核定。

交通處指出，市府請水公司確實依核定的交通維持計畫執行，且為減輕交通影響及確保工區安全性，市府要求其在離峰時段施工、非施工時間縮小施工區域及加強夜間照明等措施，也要求透過交通設施布設及調整標線，確保車輛通行，並聘請義交加強交通疏導，同時架設監視器，以利市府隨時監看交通狀況。

施工期間，市府亦將派員監看周邊車流情形，適時調整號誌秒數，以疏解車流，讓市民順利通行。

交通處也提醒，該工程預計占用光復路一段與介壽路口施工為期3周，光復路一段與介壽路行車動線配合施工區域縮減車道，請用路人提早改道，或行經該路口減速慢行，並依現場指揮人員指示行進。