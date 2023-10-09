本土登革熱疫情未歇，根據統計，過去一周全台共新增2415例本土個案。隨著時序進入秋冬，疾管署預估疫情將緩步下降，不過目前正值國慶連假，受到人群流動、颱風帶來的降雨影響，傳播風險上升，疫情仍有變數，提醒民眾落實「巡、倒、清、刷」，留意重症病例發生風險。

疾管署副署長曾淑慧表示，過去一周（10月1日～8日），全台共新增2415例本土個案，與前一周的2493例相比，有下降趨勢。不過，今年60歲以上的個案佔比較往年高，過去疫情較嚴峻的2014年～2015年，60歲以上個案佔比約2成，今年多出了1成，實際原因仍在了解中。

截至昨日，全台共累計1萬5047例本土個案，是近10年同期次高。其中，台南市累計1萬3558例、高雄市 682例、雲林縣 486例、屏東縣 92例、嘉義縣 68例、新北市 39例、桃園市 27例、台中市 25例、台北市 20例、新竹市 13例、南投縣 10例、嘉義市9例、彰化縣 9例、新竹縣 6例、苗栗縣 2例、基隆市 1例。

曾淑慧表示，今年社區的疫情以登革病毒第1型為主，於高雄市、屏東縣、台中市、彰化縣、嘉義市部分病例則檢出第2型。境外移入個案方面，則累計184例。目前正值國慶連假，民眾人群流動變多，亦有不少人出國旅遊，加上近期因颱風帶來降雨，疫情傳播風險上升，提醒民眾做好防蚊措施。

登革熱為社區型傳染病，疾管署呼籲民眾落實「巡、倒、清、刷」並配合衛生單位防治措施，齊心清除孳生源，同時做好防蚊措施，避免病媒蚊生長與叮咬，才是阻斷登革熱疫情的根本之道。民眾如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，務必儘速就醫，並告知醫師旅遊史及活動史，亦請醫師落實詢問TOCC，適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷，及留意就診病患是否出現登革熱警示徵象。另確診個案應持續落實防蚊，避免病毒擴散。