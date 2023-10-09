台中市龍井、大肚區近幾年人口快速成長，短期發展需求大，為提升當地生活品質，台中市政府擬訂「台中市新庄子、蔗廍地區都市計畫」，10月6日起公告徵求意見，並將於10月19日分別在大肚、龍井區舉辦座談會，盼能規畫出符合地方期盼與未來發展的內容。

台中市都市發展局指出，龍井、大肚區的非都市土地近幾年人口及建物成長快速，具有短期發展需求，市府依循台中市國土計畫，將透過新訂或擴大都市計畫方式進行整體規畫，盼達到健全公共設施服務、強化地區交通動線等目的，導引該區域有置續發展，目前規畫面積約587公頃。

都發局指出，為傾聽民眾意見，預定10月19日分別在龍井、大肚範圍內舉辦各1場座談會，考量居民交通易達性、場地適宜性，目前暫定地點為龍井區新庄子活動心中地下1樓、大肚區慶順宮地下1樓，盼當地居踴躍參加並表達意見。

針對坊間已有該計畫區內的土地使用配置圖在流傳，都發局強調，目前該案仍在意見蒐集階段，土地配置及開發方式雖在研擬中，但必須等徵求意見階段結束、進入實質規畫階段後才能確定，市府後續將依照都市計畫法定程序辦理草案公開展覽。