薇薇全家人在2019年拍攝的寫真。（薇薇提供）

薇薇（右）與老公今年的新婚紗照。（薇薇提供）

薇薇今年再拍懷孕寫真，笑說真的是最後一次。（薇薇提供）

擁有50萬粉絲的網紅兩性作家薇薇Weiisly，將於11月產下第3胎也是她期待已久的女兒，她近日再度拍攝孕婦婚紗寫真為自己「最後一次懷孕」留下紀錄，笑稱：「這胎生完要封肚了」。她說，結婚11年，總共拍了13次婚紗照、孕婦、全家福，「我應該是最愛拍婚紗照跟全家福的人吧！」她也開玩笑說：「現在只有拍照才會和老公靠這麼近。」

薇薇說：「第1次，當然是準備要結婚前，那時候完全沒經驗，聽完親友拍婚紗照的建議，就去拍了；第2次是在日本，因為在那邊辦婚禮，雖然天氣很冷，但有兒子加入，順便和家族一起旅遊，還有白馬，那次是很棒、很特別的經驗。」她至今難忘在日本舉行婚禮的歡樂氣氛、流程快速，沒有繁文縟節。

前陣子，她挺著8個多月的孕肚再度拍攝婚紗照，每個人看到都驚呼她的肚子好小，從第一次產檢45公斤至今，體重只胖了4公斤，腰身也很清楚，朋友都驚訝她怎麼狀態這麼好。

她說幾年前懷二胎拍攝孕婦照時，以為是最後一次了，那時候還豁出去全裸，差點被老公阻止，「拍完後覺得很滿意，是很棒的紀錄，但萬萬沒想到，7年後又來一個女兒。」 2個兒子也受到她的影響，從小就愛拍照，在鏡頭前收放自如。