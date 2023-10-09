新北市消防局第5大隊表示，日前有食品工廠女性員工進冷凍庫拿貨，意外被反鎖險喪命，還好有人路過聽到細微拍打求救聲，通報警消及破門進入打開冷凍庫，女員工才幸運獲救。

第5大隊今天發布新聞稿提醒民眾注意工作安全，大隊長鍾世銘表示， 樹林區鎮前街某食品工廠7日中午，有年約40歲女性員工進去冷凍庫拿貨，不慎遭門反鎖。

他表示，女員工受困在攝氏-10度以下的冷凍櫃中，冷凍庫款式相當老舊，疑安全機制出問題，讓女員工難以由內部開門，雖然試圖打電話求救，但是冷凍庫密閉空間接收不到訊號，只能用拍打的方式求救。

女員工微弱拍打求救聲不僅被冷凍庫馬達運轉聲音覆蓋，再加上冷凍庫外還有一層對外的玻璃門阻擋聲音，雖然手掌已凍傷，但她仍努力求生。鍾世銘表示，女員工利用馬達停止運轉的空檔，使用在冷凍庫內找到的塑膠瓶，用力拍打冷凍櫃的門。

他表示，女員工求救約過了20分鐘後，此時，店外面剛好有鄭姓民眾路過，要去隔壁商店採買物品，聽到有人拍打冷凍庫的聲音，於是協助報案跟打破玻璃門進入救人，成功打開冷凍庫並將人救出。

他表示，受困員工手掌凍傷有輕微低體溫顫抖情形，情緒顯現恐慌、哭泣，但意識清醒，義勇救人的鄭姓男子則是手臂上有3公分左右撕裂傷，兩人送醫治療後已無大礙，女員工獲救後表示，感覺有如鬼門關走一回。

鍾世銘表示，冷凍庫內的溫度極低，必須裝著厚衣、手套、口罩等保暖裝備，遵循相關安全SOP才能進入作業，平時應檢查冷凍庫門鎖是否有異樣，是否從內從外皆可開啟，以避免類似事故再度發生。（編輯：張銘坤）1121009