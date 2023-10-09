台南市登革熱疫情持續嚴峻，昨天晚間的一場陣雨，更讓防疫工作拉警報。市長黃偉哲今天再度背起重達20公斤的噴藥機，帶隊前往永康區復國里進行戶外化學防治及戶內強力孳清作業，還與環保人員沿著街道、草叢、水溝進行噴藥，並進入店家巡檢。

今天上午市府環保局、衛生局、登革熱防治中心，以及永康區公所、衛生所、警察人員等，先在永康區國華街的住家大樓前集結，黃偉哲除感謝基層人員犧牲假期，也謝謝市民願意配合齊心抗疫，期盼登革熱疫情早日消退，隨後防疫人員即依原先的規畫展開清消工作。

黃偉哲認為，高溫及大雨過後，容易造成病媒蚊孳生，除了使用藥劑防治外，最佳的防治方法，就是平日的居家周圍環境清潔整頓，請市民落實自主「巡、倒、清、刷」，務必把家戶內外的積水倒掉，徹底消除孳生源。

鑑於正值國慶連假期間，黃偉哲也籲請遊客及民眾做好自身防蚊措施，盡量穿著淺色長袖衣褲，並於皮膚裸露處使用經政府機關核准的防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬。

昨天台南市新增登革熱確診病例204例，累計病例數1萬3558例。市府呼籲民眾趁著連假期間落實家戶內外的環境巡檢，清除積水容器，避免病媒蚊孳生，保護自己、家人及社區居民的健康。