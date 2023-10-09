以色列遭巴勒斯坦極端組織哈瑪斯（Hamas）突襲，造成嚴重死傷，以色列也轟炸加薩走廊有所回應，衝突升級成戰爭層級，狀況相當危急，許多海外以色利人也紛紛趕回家鄉，BBC記者實測後發現根本搭不上飛機，地勤人員也坦言，這些飛往以色列的班機，都是回家的緊急航班。

由於以色列領空隨時可能會關閉，往以色列的班機班班客滿，記者在地中海島國賽普勒斯拉納卡國際機場發現，8日深夜有數百名以色列人湧入，希望能趕上最後一趟飛回以色列的航班。

記者無法搭上飛機後，轉往土耳其伊斯坦堡，希望能有辦法轉機至以色列，沒想到等待時間從2個小時一路延長至9個小時，遲遲無法候補到機位，地勤人員也坦言，這些班機都是回家的緊急航班。

以巴衝突是否影響全球經濟引發高度關注，國際油價瞬間跳漲5%，免不了出現短期波動，但目前市場與專家仍將此事視為短期震盪，需要關注戰事是否向外擴大，甚至波及主要產油地區。