醫院前擦撞2司機口角 路人突揮拳打「小黃駕駛」搶救3天亡

台中市21歲林姓男子（左）有身心狀況，疑聽到75歲謝男（右）因車禍與人口角的爭吵聲，上前推打謝男，鬧出人命。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

上月28日上午台中市北區學士路、五義街口（中國醫藥大學癌症大樓門口）發生公車與自小客、計程車擦撞事故，1名林姓路人從醫院看診出來看到車禍還有爭吵聲情緒失控上前推打自小客駕駛，未料該名駕駛心臟病倒地救治多日仍過逝，林姓男子日前也被依重傷害致死罪送辦。

警方指出，該案發生在9月28日約9時31分，經了解原來是公車為閃避自小客撞上計程車，3名駕駛下車查看車損狀況，正在等待警方到場時，領有身心障礙手冊的林姓男子在家人陪同下回醫院複診完跨出醫院就看到有車禍，且3人在馬路旁爭吵，林男突情緒失控上前推打自小客75歲謝姓駕駛。

醫院保全人員見狀立即上前將兩人拉開，但謝男不甘無故被打，又再上前與林男理論時，再次遭林男推倒在地，謝男疑因心臟病發作倒地不起，在場醫護立即協助送醫急救，無奈謝男仍在10月1日救治無效死亡。

台中市警察局第二分局指出，當日員警獲報後到場，立即將林男逮捕並帶返所偵辦，並依重傷害致死罪嫌將他移送台中地檢署偵辦，惟林男領有身心障礙手冊，在家屬提出有強制就醫需求經相關單位認定後，林男目前在醫院強制治療中。

台中市警察局第二分局分局長周俊銘呼籲民眾，警察對於維護社會秩序及市民用路安全責無旁貸，針對任何違法之脫序行為均強勢執法，絕不容許不法行為，以維護市民安全。