苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖首度前往雲林縣台西鄉贊境，9日上午抵達台西慈海宮，上萬信眾夾道相迎，直說「終於等到白沙屯媽了」，沿途爭相鑽轎底，祈求媽祖賜福，雲林縣長張麗善等人在慈海宮參拜，希望媽祖帶給大家平安喜樂、國泰民安。

白沙屯媽祖每年都會前往雲林縣北港朝天宮進香，此次「感恩祈福之旅」，首度到雲林縣沿海地區台西鄉贊境，遶行市區為大家祈福，上午9點眾人在台西慈海宮聚集迎接白沙屯媽祖，隨後步行經台西、崙豐地區市街，停駕崙豐進安府，再到五條港安西府停駕。

張麗善表示，白沙屯媽祖日前到嘉義參加諸羅建城320年活動，回駕特地來到雲林台西遶境，媽祖慈悲為懷、普渡眾生的精神，吸引許多信眾前來參拜，是雲林沿海一大盛事，大家都非常高興。

台西安西府主委林清標說，為迎接白沙屯媽祖停駕，廟方幾天前就開始準備，很多工作人員已3天沒有睡好覺，但大家都精神飽滿，以古禮迎接白沙屯媽祖的到來，不少旅外鄉親也特地回來共襄盛舉，整個台西鄉熱鬧非凡。

信眾指出，白沙屯媽祖首度到台西市區遶境，大家都備妥香案供品，祈求媽祖賜福，媽祖也很照顧大家，讓大家鑽轎底，希望日後白沙屯媽祖能經常來台西，帶給大家平安喜樂。