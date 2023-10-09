雙城在美聯分區系列賽扳回一城，面對太空人大軍，雙城先發投手羅培茲（Pablo López）7局無失分，加上明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）3安3打點，雙城6比2戰勝太空人。雙方在太空人休士頓主場打成1勝1負，接下來兩戰將前往明尼蘇達，讓雙城獲得主場優勢。

柯瑞亞是太空人2017年世界大賽冠軍成員，後來前往自由市場尋求肥約，原先差點拿到3億美元肥約，結果因為多年前的舊傷，巨人、大都會相繼縮手，他只好降價前往雙城（6年2億美元）。柯瑞亞今年例行賽表現很差，但他是有名的「10月先生」，季後賽累積63打點，史上僅次於柏尼威廉斯（Bernie Williams）80打點以及曼尼拉米瑞茲（Manny Ramirez）78打點。

雙城首局就靠著柯瑞亞二壘打拿下1分，首戰敲了首打席全壘打的太空人艾爾圖維（Jose Altuve）此戰用短棒偷襲開場，不過投手羅培茲連續解決了後面3人。雙城法默（Kyle Farmer）第2局敲了兩分炮，第5局雙城攻佔滿壘，柯瑞亞適時安打撈回兩分，太空人先發投手瓦德茲（Framber Valdez）4.1局失5分退場。

太空人直到第8局才由阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）兩分炮打破鴨蛋，他首戰敲了雙響炮，雙城投手還是無法對付他。