農業粉專「Linbay好油」版主林裕紘自導自演遭恐嚇事件，民進黨立委高嘉瑜上周與多名黨內夥伴前往台北地檢署按鈴申告，但作家苦苓質疑，過去高為時任台北市長參選人陳時中站台時「兩秒鐘就落跑」，現在卻搶著去按鈴申告。對此，高嘉瑜9ㄖ在臉書提出3點駁斥，直言這些都是抹黑造謠帶風向。

苦苓昨晚透過臉書批評，「在陳吉仲被圍剿時、妳有幫他說過半句話嗎？陳時中不得不來挺你，但妳還記得自己幫他站台時、兩秒鐘就落跑了嗎？有這種同志，根本不需要敵人」。

對此，高嘉瑜隨即在今日發布三點聲明，強調苦苓說的這場去年7月的活動，她已經多次在媒體上澄清，同黨立委吳思瑤、林楚茵也都已經澄清，為什麼還要不斷地抹黑造謠帶風向？她原就排定當天上午11時要趕赴宜蘭參加朋友父親的公祭，競總臨時通知記者會行程，因此跟競總溝通後確認參拜完最晚10點10分必須離開趕往宜蘭。

高嘉瑜指出，原本趕場行程，競總同意嘉瑜參拜完離開，唱名上台介紹的流程則是當場嘉瑜答應吳思瑤再待一下，吳思瑤與主持人都是知情的，而且「台上沒有嘉瑜名字的站點，所以在主持人介紹完後才趕快下台」。當天同黨立委范雲也有事無法參加，無黨籍立委林昶佐也是提早離開。

高嘉瑜表示，林楚茵和吳思瑤也先後留言感謝嘉瑜配合競總調整行程、奔波趕場，其中林楚茵更特別澄清，自己並沒有如媒體所述「嚇一跳！」強調她有事先告知要去宜蘭的告別式，希望記者會開場速度走快點，表示「記者會上，我回頭只是確認嘉瑜能平安穿越人群。」。