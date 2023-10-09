一名國中畢業的清潔工癡迷住家附近服飾店女店員，在去年底以每周3次的頻率打電話到服飾店，問候該名女店員「胸部會不會冷」、「想不想摸我懶覺」等性騷擾言語，造成女店員身心受創，看到男客人都會害怕。新竹地院法官審理後依違反跟蹤騷擾防制法，判處男子處拘役35日。

梁姓男子不明原因對某流行服飾女店員充滿興趣，去年9月13日起至同年11月11日止，在自己家裡以每周3次的頻率，連續打電話到服飾店市內電話，對著該名女店員說：「想看你胸部、摸你胸部、可以親一下你的胸部嗎」、「胸部會不會冷」、「你想不想摸我懶覺」等與性別騷擾話語。

梁男因不定時反覆撥打電話騷擾，導致女店員心生畏懼，影響其日常生活及社會活動，甚至看到來消費的男顧客都會心生懷疑並感到害怕。最終受不了梁男騷擾，向新竹市警方報案求助。

檢警調查後，根據通聯紀錄等證據，認定梁男行為已屬跟蹤騷擾防制法所稱之跟蹤騷擾行為，犯跟蹤騷擾防制法第18條第1項之跟蹤騷擾罪。新竹地院法官審酌梁男無故騷擾女店員，對於女店員日常生活及社會活動造成干擾，並使之心理上承受極大壓力。依跟騷罪判處梁男拘役35天，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。

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