中國官媒環球時報刊載社評直指，以巴衝突升級不是偶然，中國多次呼籲必須推進「兩國方案」；美國等一些西方國家迅速選邊站隊的做法不僅無助於解決問題，反而容易火上加油。

中國官媒環球時報8日深夜11時多刊載社評，內容作出上述表示。

這篇社評提到，這次以巴衝突不是偶然，存在一定的必然性，其以鮮血和生命昭告世人，如果不對巴勒斯坦問題落實「治本」之策，不去推動和平進程，流血衝突就會反覆地上演，「這其實是顯而易見的，只不過遭到了在巴勒斯坦問題上負有主要責任和影響的西方國家的長期無視」。

中國多年來在聯合國等重大多邊場合反覆呼籲，國際社會必須把巴勒斯坦問題放在國際議程更優先位置，必須以更強緊迫感推進「兩國方案」，在這次衝突爆發前不久，中國常駐聯合國代表團還在說這個事；這個必要性、緊迫性現在又加了一個等級，巴勒斯坦、以色列、中東地區為此付出的代價太大了。

這篇社評強調，以巴問題是一個複雜問題集合體，外部勢力干涉是導致問題遲遲沒能解決甚至是仇恨加劇主要原因之一。以美國為首的西方國家長期以來在以巴問題上「拉偏架」，歷史上多場中東戰爭都有美國在背後推動，這次以巴衝突升級後，美國等一些西方國家迅速選邊站隊做法無助於解決問題，倒更容易火上澆油。

以美國為代表的西方打著和平旗號卻偏袒一方尋求絕對安全的手段，這不可能實現真正的和平與安寧，也暴露了美國新中東戰略的實質，「我們敦促美國以及其他西方國家停止這種做法，真正參與到中東和平進程中來」。

這篇社評最後提到，國際社會必須採取果斷有效的外交行動，促使以巴雙方儘快停止暴力，最大程度地保持克制，尤其要防止和平的機會之窗關上了，中國一直支持召開更大規模、更具權威、更有影響的國際和平會議，為重啟和談創造條件，這個建議在當前顯得更加必要而緊迫。