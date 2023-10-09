藝人伊能靜17歲時被歌手劉文正簽下，與裘海正和方文琳一同出道，之後她事業版圖跨足至電影圈，與知名導演侯孝賢合作，而近年來她轉往大陸發展，並與小10歲大陸男星秦昊結婚生下一女；然而，過去伊能靜曾罕見在節目上談及自己的家庭。

伊能靜過去在節目《金星秀》談到自己身世，她透露，自己前面有4個姐姐，但有3位已經離世，而她在家中排行老七，當時因爸爸重男輕女，所以在媽媽懷上她時撂下重話：「這一個出來再是個女兒的話，我必須要去生兒子」所以當年媽媽其實並不想將她生下來，甚至想盡各種方式要將她拿掉，但都沒有成功。

直到有一天決定要去墮胎，隔壁的阿姨看了媽媽的肚子後告訴她「你這個肚子是尖的，應該是個兒子」不過生下來後卻是個女兒，讓爸爸直接轉頭就走，並和其他人生了3個兒子。

然而，伊能靜長大後，媽媽也向她透露，當年曾拿著30萬給和爸爸生小孩的女人，求把對方兒子賣給自己，並承諾會努力撫養長大，怎料，對方卻一臉驕傲的說：「妳呀！肚皮不爭氣，生不出來。妳知道吳敏（伊能靜的父親）替這個孩子取名叫什麼嗎？叫吳悔（意指不後悔在外面有這個孩子）」讓媽媽當場崩潰，但伊能靜坦言，因為媽媽從小就灌輸她關於爸爸的正面形象，所以自己並不恨爸爸。