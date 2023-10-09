《搜狐網》盤點十二星座，其中牡羊、巨蟹、獅子3星座最具火爆性格，他們容易情緒波動，遇到一點小事或挫折，就會爆出火山般的怒火，完全無法淡定面對。下次碰到這類型的人，記得做好心理準備躲遠點，不要被他們的火爆脾氣所傷。

▌牡羊座

牡羊座火熱激情，總是讓人覺得他們像個不定時炸彈，一旦遇到挫折或不如意事，他們就會情緒激動，爆發出火山般的怒火；但要記住，這並不代表他們是壞人，只是他們太容易燃燒了。

▌巨蟹座

巨蟹座的人通常情感豐富，善解人意，但也因此容易受到情感左右，一點小事可能就會讓他們情緒波動，哭哭啼啼或悶悶不樂；不過，正是這種敏感讓他們成為出色的朋友和情人，因為他們真的在乎。

▌獅子座

獅子座的人通常有著驕傲的性格，他們渴望成功和認可，一旦遇到挫折或受到批評，可能會感到自尊心受損，情緒低落，但別替他們擔心，獅子座也有堅強的內心，即使受傷了，他們也會迅速恢復，繼續前行。