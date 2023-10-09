台北醫學大學人文暨社會科學院楊政達院長率領北醫崑曲社學生，10月1日於大稻埕戲苑舉辦「牡丹亭畔．草木有情」崑曲演出，觀眾反應熱烈。楊政達去年在北醫大創立首屆崑曲社，從社團創立到招生，他幾乎一手包辦，堪稱北醫第一位崑曲院長。

楊政達表示，崑曲是聯合國教科文組織所認列的「人類口述與非物質文化遺產」，其中《牡丹亭》更是崑曲經典，此次表演劇目「遊園驚夢」、「寫真」、「拾畫叫畫」及「幽媾」正是《牡丹亭》的著名重要橋段，他與北醫崑曲社學生也都粉墨登場，與「拾翠坊崑劇團」協力演出。

楊政達透露，他在就讀台大一年級時加入台大崑曲社，自此愛上崑曲，目前全台灣大專院校有崑曲社團並不多，全台大約僅5所大學有崑曲社，例如：台大崑曲研究社、師大崑曲社、東吳雙溪崑曲清唱雅集、中央清音集、成大國劇社及北醫崑曲社。

楊政達指出，他扮演「遊園驚夢」和「拾畫叫畫」的柳夢梅，另還有12月花神的代表人物，分別由去年新成立的北醫崑曲社社員，包括北醫89級醫技系謝筱瑋、保健營養學系任柏霖、公共衛生學系程怡雅、學士後護理學系周岑恩及心智腦科學研究所朱芸等同學首次擔綱演出，學生利用課後及周末時間空檔，練習咬字、練習身段、背誦劇本及學看工尺譜，連妝髮服飾都十分講究。

楊政達說，北醫大人社院從2023年起進行教育部大學社會責任(USR)計畫，透過人才培育、街區經濟發展以及生態永續，振興大稻埕地區的中草藥文化。今年特別與「大稻埕國際藝術節」合作，盼透過傳統經典崑曲結合醫學人文教育，串連大學與社區的力量，共同推動大稻埕中草藥文化及崑曲藝文的復興和創新。