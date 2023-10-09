白靈有不少仰慕者追求，表示具備真誠的愛心就能打動她。（LiTV、松露文創提供）

國際影星白靈曾於2004年以電影《三更2餃子》獲頒第41屆金馬獎最佳女配角，2019年以《墮胎師》入圍第57屆金馬獎最佳女主角，今年四月來台拍攝鬼片《蝴蝶大廈》兼宣傳，聊到自己現實生活中不乏仰慕者追求，又一度爆出與「魔獸」霍華德徹夜約會，問怎樣的男士能打動她芳心？她透露小鮮肉獻殷勤挺有效！

白靈表示自己挺幸運獲得這麼多影迷喜愛，但怎麼讓她心花開？白靈舉例：「比如說，有些小鮮肉弟弟會跟我說：『姊姊不高興嗎？我安慰妳啊。』、『想吃什麼我幫妳點啊，還是給妳做飯？』或『妳累了我給妳按摩。』，真誠的愛心對我很重要，把心打開，我不追求什麼的。」

請教白靈一個好的劇本與一個好的演員，兩者要俱備什麼條件？她說：「好的劇本、好的電影，其實是導演對團隊的信任，比如說找到了我、找到了好多好演員完成，我們是這個電影活生生的工具，我們一起創建它。好演員則是看人心有多純，就像我從來沒學過表演，但我都是感覺平時生活中的經歷與記憶，一定就是要很多時間磨練，這個磨練並不是去學習，而是去感受體驗。」