以色列今天向巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）宣戰後，美國聯邦眾議院共和黨選出新議長的壓力更增。哈瑪斯罕見發動攻擊，引發要求美國提供更多軍事援助的呼聲。

一些共和黨人，包括呼聲最高的議長候選人喬登（Jim Jordan）也希望議員在選擇新議長時，能就如何推動今年聯邦預算這項眾議院最棘手的問題達成共識。

2016年，在前總統歐巴馬領導下的美國承諾每年對以色列提供38億美元援助，這是創紀錄的10年380億美元援助協議的一部分；該協議保證提供武器、彈藥和其他軍事支援。

眾議院共和黨人預計將於10日召開閉門會議，聽取議長候選人發言，並於11日投票選出提名人。眾院可能會在本週稍晚投票，選出前議長麥卡錫（Kevin McCarthy）的繼任者。

在此之前，國會無法批准新的援助。

眾院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）今天告訴有線電視新聞網（CNN）：「這不理想，當我們無法執政，當我們功能不彰，甚至沒有眾院議長時，我們在向對手發出什麼樣的訊息？」

喬登等人也希望達成預算協議，這樣就可能避免政府下月關門。