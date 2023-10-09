民眾黨總統參選人柯文哲今拋政見，主張閣揆需經立法院同意，柯文哲意有所指表示，閣揆要找大家都能接受的人選，「所以過去那種兇巴巴的，那種人就不會出線」，似乎在暗指前行政院長蘇貞昌。

對於明年三黨不過半，閣揆若沒辦法通過，會如何處理？柯文哲說，所以通常這樣，閣揆要找大家都能接受的人選，至少是執政聯盟要能接受，所以要開始學會如何妥協，各黨要學會如何妥協，所以過去那種兇巴巴的，那種人就不會出線。

另外，柯文哲拋出國政政見，但修憲門檻高，民眾黨是小黨有把握嗎？柯文哲表示，有些真的要修憲，有些只要總統願意做就能改掉，例如說考監不再提名，這就總統職權內，甚至預算不編，行政部門可以處理。

柯文哲指出，總統到立法院國情報告，這是自己要不要去，「我相信總統如果願意到立法院接受政黨質詢，大概不會有個政黨說我不要質詢你，大家一定把握機會質詢你」，像財政收支劃分法，這比較容易，一講是非對錯大家都曉得。

柯文哲坦言，如果要修18歲公民權，就真的要修憲，這也讓大家要開始思考問題，台灣修憲門檻太高了，七次修憲之後，變成鳥籠憲法，很難動，但可以做的先做，還有一點，就說水到渠成，他也認為內閣制不可能一步就位，要慢慢開始往那個精神推過去。

而柯文哲主張不再提名考試委員與監察委員，黃帝穎質疑方向正確，但方法錯誤且違憲，根據大法官釋字632號解釋，消極不提名就是違憲。

柯文哲則避重就輕答稱，「所以很多東西，我每次說政治是說服過程」，要讓大家開始去講。他也表示，開玩笑地說，還有一個方法，就不要編預算，就是說要當義工的話就繼續做，不過這當然開玩笑的話。