民眾黨主席兼總統參選人柯文哲今日喊出，當選後將推動內閣制與聯合政府，節制總統權力，還政於民。對此，民進黨立法院黨團副書記長洪申翰批評，柯文哲別把民眾黨人才匱乏，美化成「聯合政府」的理念，若柯真的在乎權力制衡，為何民眾黨多年來仍是集權的一人政黨？還動不動就自比皇帝，把屬下都當成太監跟狗？

洪申翰指出，內閣制跟總統制（或雙首長制）的討論，是憲政體制很嚴肅的辯證，每個體制都有優缺點，甚至，在不同的政治發展與外部風險階段，可能都會有不同的體制需求。他樂見公民社會可以有更多政治體制的討論。因為很多看似表面的問題現象，其實都必須從體制設計的深層原因，才有辦法真的理解。

話鋒一轉，洪申翰直言，「但真的要麻煩柯主席，不要把自己黨內的人才匱乏，而不足以撐起執政，美化成權力分享或制衡，甚至是聯合政府。這不是真的權力制衡的理念。」

洪申翰說，我們沒有忘記，在柯文哲第一個任期之始，其實曾有很多優秀、有才華的局處首長。但這些人才，後來都無法忍受柯文哲的獨斷，以及對人才的工具化，紛紛負氣走人。「柯文哲的權力使用模式，就是導致沒有人才、難以扛下市政重任，最後導致市政成績墊底的根本原因。治國就更不用說了。」

文末，他也拋出兩問，如果柯文哲這麼在乎權力制衡，為何「他的民眾黨」這麼多年下來，還是完全集權的一人政黨？如果柯文哲這麼主張權力分享，為何動不動就自比皇帝，把屬下都當成太監跟狗？