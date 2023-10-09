今年4月，新北市五股觀音坑溪橋發生斷橋事件，接連造成4名工人受傷，斷橋原因的鑑定報告在9月份出爐，主因在於施工廠商未依照原建造設計的修復方式修復，高灘處長張修銘表示，後續還會針對廠商、監造顧問公司的責任比例分析鑑定並求償。

五股觀音坑溪橋是串連自行車道與八里左岸的人行與自行車橋，但因為已使用19年，橋索有嚴重鏽蝕問題，新北市府今年4月進行改善工程，本預計在8月份完工，但卻在4月21日抽換橋梁吊索時發生斷橋事故，當天已造成3名工人受傷，卻又在24日搶修時，造成1名工人遭鋼索擊中送醫。

事件發生後，新北市水利局委託台灣省土木技師公會辦理鑑定，要釐清斷橋的原因，鑑定報告上個月出爐，主因是廠商施工時未依照原本建造設計的修復方式修復，另外還包括結構的鏽蝕情況比預估更嚴重，但廠商施作時並沒有修正相關參數，用更保守的方式做加固、支撐。

張修銘說明，五股觀音坑溪橋為不落墩橋梁，全靠7根橋索支撐重量，但因橋梁長年使用，加上位處淡鹹水參半的感潮河段，可能導致鏽蝕情況更嚴重，此時更換橋索就必須要有更多支撐與臨時索。

有關事後的鑑定，張修銘解釋，共分兩部分，首先是從結構分析斷橋原因，這部分已經釐清，後續則是根據施工廠商、監造顧問公司的責任比例分析，這部分仍由工會在鑑定當中，預計在本月底以前有機會能夠釐清。

張修銘說，待責任歸屬比例出爐後，除廠商依合約開罰外，損失的部分將透過民事訴訟對兩家公司求償。新橋重建部分，上周已開資格標，共6家廠商領標，最後有3家廠商投標，預計12日能夠評選出最佳廠商順利決標。