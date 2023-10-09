黃姓男子與女兒同住新北市中和區中正路，今年1月26日中午卻因裝在陽台的熱水器燃燒未完全產生一氧化碳，導致女兒呼入窒息死亡，新北地檢署認定黃男在10年前安裝熱水器時明知陽台通風差卻便宜行事沒有預防，涉有過失，依過失致死罪起訴。

檢方調查，黃男在10年前於住家陽台裝設屋外式瓦斯熱水器(RF型)，案發當天黃男在浴室盥洗時，熱水器排放的一氧化碳充斥陽台，黃的女兒房間靠著陽台，當時剛好開著窗，導致一氧化碳飄入女兒房間內，害在房內休憩的女兒吸入過多一氧化碳窒息而死，黃男在洗完澡發現女兒沒有反應，緊急報案仍挽不回女兒生命。

檢方認為，黃男安裝的熱水器應裝設於戶外，但黃家的陽台又安裝玻璃窗影響通風，黃應注意熱水器燃燒瓦斯產生的一氧化碳會堆積陽台無法排出，改裝電熱水器或強制排氣型熱水器，或加裝排氣管，黃男卻忽略這步驟，導致女兒喪命，依過失致死罪起訴。

新北市消防局呼籲，大多數一氧化碳中毒原因，都是屋外式熱水器裝設在加蓋陽台、廚房、浴室等通風不良場所，要正確使用熱水器、保持環境通風，才能保護家人，免於一氧化碳中毒威脅。