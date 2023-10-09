單親爸今年2月不甘與女友分手，不只多次寄出挽回信件，還在臉書社團抒發情感，趁著情人節當天跑去前女友公司堵人，讓前女友嚇壞，在得知女友不願復合後，又寄信譏諷前女友早就劈腿回鍋前夫懷抱。諸多辱罵讓前女友嚇得報警，新竹地院法官依違反跟蹤騷擾防制法，處拘役30日。

廖姓單親爸今年2月與女友分手，但苦戀前女友不願分手的廖男多次寄發電子郵件，用感性文字回憶過往，試圖挽回變心的前女友：「想到我們從發親近最親密的人變成一句話也不說，叫我要怎麼去接受突如其來的變化」、「好想要抱著你大哭，跟你訴說著所有的一切」，還在臉書社團央求前女友最後一夜能否陪他。

但前女友鐵了心要分手，廖男在今年情人節當天竟跑到前女友公司想要堵人，讓前女友嚇到申請保護令。事後發現前女友跟前夫仍有聯絡，見笑轉生氣的廖男再次寄電子信箱，譏諷前女友業務女神不愧是業務嘴、早就劈腿前夫、講的全都是謊言云云，讓前女友心生畏懼而報警。

新竹地院法官認為廖男因無法接受與前女友分手，但竟對前女友跟蹤騷擾，所作行為已犯跟騷法，考量廖男坦承犯行且態度上可，判處拘役30日，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。