自製氣象衛星「獵風者」成功發射 蔡英文：台灣航太產業的一大步（倒數升空從24:40開始）

台灣第一顆自製氣象衛星「獵風者」今天早上9點36分成功發射。蔡英文總統表示，這是台灣航太產業的一大步，證明台灣絕對有能力進軍全球太空產業。未來政府會透過第三期太空計畫，在10年內投入251億元，和民間攜手共同推動太空產業鏈發展，也會培育下一代太空科技人才，讓台灣在太空的新興場域，不會缺席。

蔡英文今天在臉書指出，從構想、設計到製作都是「台灣製造」的氣象衛星「獵風者」，今天早上9點36分，在中南美洲法屬「圭亞那太空中心」升空。這不只是台灣航太產業的一大步，她相信也是令所有台灣人驕傲的一大步。

她說，太空領域的科技與產業發展，是國際社會的重要議題，不僅跟國家發展有關，也和大家的日常生活息息相關。未來，當颱風來襲，「獵風者」將能提升颱風強度與路徑的預報能力。「獵風者」蒐集到的資料，也可以應用在大氣、海洋、陸地水文等科學研究，對全球氣象觀測預報，是一個重大突破，也將對全世界做出貢獻。

蔡英文表示，今天，「獵風者」發射升空，證明以台灣半導體、精密製造的優勢，絕對有能力進軍全球太空產業。未來，政府會透過第三期太空計畫，在10年內投入251億元，和民間攜手，共同推動太空產業鏈發展，也會培育下一代太空科技人才，讓台灣在太空的新興場域，不會缺席。

一個大型科研系統的運作，準備的工作非常繁雜，需要細心、耐心、堅持，才能完成偉大的任務。她感謝所有參與這項任務的夥伴，即使面對許多挑戰，依舊堅持理想，讓代表台灣「海的信使」成功發射。

她說，2017年，「福衛五號」的升空，見證了台灣有自主研發太空衛星的能力。2019年，「福衛七號」6枚衛星的升空，展現台灣的太空科技，持續在國際舞台上發光發熱。

蔡英文強調，從勇鷹號、海鯤軍艦，再到「獵風者」的升空，我們未來更可以驕傲地跟下一代說，「台灣製造」不僅能站上國際，也能飛在天空、潛入大海，更能飛向太空。