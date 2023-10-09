成毅、張予曦劇中撒糖放閃不斷。（MyVideo提供）

成毅、張予曦劇中輪椅吻。。（MyVideo提供）

成毅、張予曦劇中奶糖吻。（MyVideo提供）

由成毅、張予曦主演的都市愛情劇《南風知我意》，正在MyVideo熱播，該劇劇情講述藥物研發員傅雲深（成毅飾）與外科醫生朱舊（張予曦飾）兩人相遇相惜相愛，卻因意外而錯過彼此，多年後再續前緣的故事。劇中成毅和張予曦的感情又虐又甜，甜蜜時刻撒糖放閃不手軟，兩人拍攝了高達百場吻戲、親好親滿，其中一場「輪椅吻」更是浪漫指數超標，張予曦忍不住內心情感，彎下腰親吻坐在輪椅上的成毅，張予曦邊親邊捧著成毅的臉頰，兩人最後還親到十指緊扣，親密小細節讓劇迷直呼「又純又欲」。

兩人另一場名場面「奶糖吻」，則是被網友點出是成毅最會撩人的一幕，兩人有次到偏鄉工作時，不小心受困山洞，張予曦拿出身上一顆奶糖，想用手折半分給成毅，但怎麼都折不斷，成毅見狀直接把奶糖放進張予曦口中，自己在親上去、用嘴咬斷奶糖，突如其來的一吻，讓張予曦當場害羞，網友也直呼：「這一吻真的是甜到心底了！」

「古裝男神」成毅曾主演《琉璃》、《沉香如屑》、《蓮花樓》等多部人氣古裝劇，這次接演《南風知我意》，是他首度嘗試都市愛情劇，對此他笑說：「比起古裝劇，時裝劇方便很多，光是不用戴頭套，妝髮就省了很多時間。」

這是成毅繼《琉璃》、《與君歌》後，第三度搭檔張予曦，他開心表示，對張予曦非常熟悉，兩人有很多默契的地方，也有很多化學反應，「我們合作了很多次，在拍攝現場比較輕鬆，可以一起討論角色和情節」。成毅還透露非常羨慕張予曦「吃不胖體質」，他直說：「我真的好羨慕予曦，她怎麼吃都不會胖，每次看到她都是這麼瘦」。他坦言，身為演員，維持身材是必修課，但他在拍戲時完全沒時間去運動，只能靠清淡和適量的飲食控制自己的體重。

成毅在拍戲時很少看手機，私下也不常使用社群網站，被粉絲笑稱是「2G網速」，談到這個特點，張予曦表示，從她的角度來看，這是一件非常好、值得大家都去學習的事情，「毅哥比較少在看手機，所以在片場時，他大多在看劇本、沈浸在自己角色裡，或是找大家溝通，我覺這樣真的會讓演員更專注，現在的短影音，確實影響了大家的記憶力和專注度。」《南風知我意》在MyVideo熱播中。