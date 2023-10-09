一名公司董座以工作方便為由，讓女助理小美搬到家中與家人同住。但某日正宮回到家中發現小美房間傳出怪聲，進入詢問後，竟發現丈夫躲在小美衣櫥內，事後正宮找小美談判，小美坦承丈夫對她就態度像「選宮」，每2、3個月想到一次才會找她上床。法院審理後，認定小美侵害配偶權，應賠償20萬元。

根據判決書，正宮指控，丈夫聲稱為了方便工作關係，讓女助理小美住進家中，109年間某日，她發現小美盛裝打扮坐上丈夫座車一同出門，之後也時常同進同出，舉止親暱，111年9月28日返家後，發覺小美房間傳來異音，她進入房間詢問老公在何處，小美表示她不清楚，事後想想不對，又再次進入小美房間，竟然始發現丈夫藏匿於衣櫥內。

事後小美坦承曾每2、3個月便與老公發生一次性關係，至少進行過28次性行為。因此怒告小美並請求賠償80萬。

但小美否認和老闆有逾越上下屬關係，還向法官強調，她工作只是為了餬口飯吃，不可能初來乍到就不顧失業風險，和老闆搞外遇。

法官審視正宮與小美兩人間談判對話，發現元配曾問到「他從2、3年前，他就不斷跟不同女人上床，你只是其中一個，你都不怕懷孕嗎？還是你們都有做好安全措施？」小美則回答：「我是很堅持做安全措施」。

接著正宮又問：「安全措施也是有破的時候？你們做幾次？」、小美則回：「有點類似像選宮狀態，想到就約一下？吃個飯出去一下這樣？就是2、3個月，3、4個月想到一次」。法官認定，小美已侵害配偶權，判她要賠正宮20萬元，全案還可上訴。