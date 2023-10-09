日本仙台市消防單位表示，今天中午左右獲報JR仙台站一列東北新幹線車廂內「有像液體的東西外漏」，目前已知包括兒童在內共3人受傷。另有日媒報導外漏可疑物品疑為化學藥品。

日本「東日本放送」及「仙台放送」報導，負責營運東北新幹線的JR東日本公司表示，發現可疑物品的是列車上的乘客，並通報給列車上的乘務人員。

仙台市消防單位表示，雖然已知3人受傷，但不清楚詳細狀況。目前已出動各式車輛共31輛，確認可疑物品及引導民眾疏散。

JR東日本已讓事發列車上所有乘客下車，並停駛該列車；受到這起事件影響，東北新幹線從仙台站到東京站的部分列車已出現延誤。

日本放送協會（NHK）報導，仙台市消防局表示，中午接獲東北新幹線列車上乘客通報「（化學）藥品外漏」，包括兒童在內有3人受傷。

JR東日本表示，這列新幹線列車是從新青森站發車前往東京站，中午11時56分時抵達仙台站，而意外就發生在到站前兩分鐘。當地警消人員正在確認詳細狀況。