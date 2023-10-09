導演周東彥最新VR作品《放開你的頭腦》，日前在高雄演出，共有72名觀眾同時戴上VR頭顯，擺動頭腦和身體，加上圍觀欣賞的觀眾，場內與場外觀眾也同時成為表演者。

《放開你的頭腦》是周東彥和「狠劇場」繼VR《霧中》、MR劇場《穿越．凝視》後，再次挑戰虛擬實境的全新創作。周東彥在VR頭顯裡創造出一顆「光球」，時而閃耀、時而透明、還會發出彩虹光芒，觀眾能隨著光球的移動、同時擺動脖子、用頭腦跳出「廣場舞」律動和隊形，充滿趣味性。舞者洪翊博也在現實的舞台上即興舞蹈、指揮光球的方向、速度，創造出第二種層的「虛實共演」。

此外，周東彥還安排多首經典金曲串燒，讓觀眾擺動身體，包括寵物店男孩的〈向西行〉開場、搭配瑪丹娜〈時尚〉、綠野仙蹤〈彩虹之上 〉、林強〈向前走〉等，還有台語金曲《愛情的恰恰》，讓全場觀眾開心沉浸在歌手陳小雲的台式舞曲中。

周東彥表示這些歌曲雖然跨越不同世代、國家，但都有著「做自己」精神，這也是《放開你的頭腦》的核心概念，希望觀眾在虛擬實境的體驗和表演過程，一點一點放開頭腦、解放自我，一起勇敢向前走。